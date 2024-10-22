Хоча Молдова, здається, змогла відбити атаку цього разу, боротьба триватиме.

Росія поступово отримує гору в боротьбі з ЄС за вплив на Молдову і Грузію. Це має протверезити Європу, пише Politico, аналізуючи вибори у цих двох країнах.

Як зазначає автор публікації, протягом багатьох років ЄС був упевнений, що його ліберальний демократичний порядок денний зрештою відведе Грузію та Молдову від орбіти Кремля на Захід.

"Вибори цього тижня свідчать про те, що це оптимістичне бачення ЄС стає все більш невизначеним", – йдеться у статті.

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Так, у неділю Молдова з мінімально можливою кількістю голосів проголосувала за членство в ЄС — 50,4% виборців "за". Автори статті посилаються на численні заяви про те, що Росія змогла "купити" значну кількість молдовських виборців, і лише дивом проросійький табір не отримав перемогу. Замість того, щоб продемонструвати єдність країни, голосування створило нову небезпечну лінію розмежування та переконало Кремль, що варто спробувати розхитувати результат, пише видання.

Натомість популістська партія "Грузинська мрія", яка, як очікується, переможе в суботу на виборах у кавказькій країні, має намір дотримуватися неліберальної програми, яка унеможливить членство в ЄС, пише Politico.

"Настав час західним політикам усвідомити той факт, що війна Росії не обмежується лише Україною — вона спрямована на боротьбу з демократичним світом у будь-якому місці, на яке Москва вважає, що може вплинути. І хоча європейські та американські чиновники, які не схильні до ризику, думають категоріями індивідуальної тактики, у Путіна є ціла стратегія, яку він використовує, щоб спробувати перемогти", — сказала експерт вашингтонського Фонду захисту демократій Івана Страднер.

Ситуація в Молдові і Грузії

Як писав УНІАН, Молдова проголосувала за вступ країни до Європейського Союзу (у перспективі), але перевага прихильників євроінтеграції над її противниками склала менше 1%. Так, за даними підрахунку ЦВК 100% бюлетенів, за внесення євроінтеграцію Молдови проголосували 50,46% виборців, проти - 49,54%.

Одночасно відбувся перший тур президентських виборів, в якому перемогла чинна президентка Майя Санду. У неї близько 42% голосів. Тепер належить провести другий тур.

Тим часом чинна влада Грузії поглиблює проросійський курс. Нещодавно представники правлячої партії заявили про намір вибачитися перед сепаратистами за війну 2008 року.

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