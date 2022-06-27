Путін відвідає Таджикистан та Туркменістан, а потім у Москві зустрінеться з президентом Індонезії Джоко Відодо.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, президент країни-агресора Володимир Путін здійснить візит за кордон.

Візит буде здійснений вперше з початку вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Путін відвідає Таджикистан і Туркменістан, а потім у Москві зустрінеться з президентом Індонезії Джоко Відодо.

У Душанбе запланована зустріч диктатора з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. В Ашхабаді він візьме участь у Каспійському саміті.

Останньою відомою поїздкою Путіна за межі країни-агресора Росії був візит до Пекіна на початку лютого.

Путін і його "привіт" G7:

Вранці 26 червня 2022 року під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ряд європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявили, що саміт G7 має відповісти санкціями проти Росії після цинічного обстрілу Києва.

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