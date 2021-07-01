Військові РФ тепер можуть блокувати судна, які "незаконно проникли" в акваторію або "незаконно її залишають".

Президент Російської Федерації Володимир Путін дав вказівку військовим "блокувати території та акваторії об'єктів, що охороняються, для припинення спроб незаконного проникнення". Він підписав відповідний документ.

Даний указ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації 1 липня.

У пояснювальній записці зазначено, що Росгвардія охороняє акваторію Керченської протоки, міст через неї та акваторію російського енергомоста з Кримом.

Документ вносить зміни до Закону "Про війська Національної гвардії Росії". Тепер при охороні зазначених територій військові можуть проводити оточення при спробі "незаконного перетину і проникнення" в акваторію і при спробі покинути її.

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Інцидент з британським есмінцем біля Криму

Інцидент з есмінцем Великобританії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

За твердженням російської сторони, Defender незаконно вдерся в "територіальні води РФ". У Міноборони РФ заявили, що корабель був видворений попереджувальними пострілами і бомбометанням.

Міноборони Великобританії відповіло, що бомбометання не проводилося, а стрілянина була прийнята екіпажем за артилерійські навчання.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що він проходив через українські територіальні води і правильно вчинив, що вибрав шлях біля окупованого Криму. Джонсон нагадав, що Лондон не визнають анексію Криму і російську приналежність цих вод.

ЗМІ надалі повідомили, що остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Росією Криму було прийнято саме Джонсоном.

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Автор: Анастасія Горбачова