У Лондоні нагадали, що не визнають російську окупацію Криму.

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав провокацією прохід британського есмінця HMS Defender біля берегів окупованого Криму. За його словами, Третя світова війна не почалася б, навіть якби РФ втопила цей корабель.

Про це політик заявив під час "Прямої лінії" в Москві

"Ви сказали, що світ стояв на межі світової війни, але ні, звичайно. Навіть якби ми потопили цей корабель, складно було б уявити, що світ наблизився до межі Третьої світової війни. Тому що ті, хто робить це, знають, що можуть вийти переможцями з цієї війни", - заявив російський президент.

Водночас він вказав, що Москві такий розвиток подій теж не сподобався, "але ми хоча б знаємо, за що ми боремося". При цьому Путін переконаний, що комплексну провокацію проводили і Великобританія, і США. Також він в черговий раз заявив, що британський корабель вдерся в територіальні води РФ.

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У свою чергу офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив, що HMS Defender відповідно до міжнародного права пройшов через українські територіальні води.

"Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права", - пише Reuters.

"Обстріл" британського есмінця в Чорному морі

18 червня в одеський порт увійшли британський есмінець HMS Defender і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.

22 червня сили спецоперацій України, Великої Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці Defender.

23 червня в Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові кораблі відкрили попереджувальну стрілянину за есмінцем ВМС Великої Британії Defender біля берегів окупованого Росією Криму.

Також, за даними Міноборони Росії, бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для припинення нібито порушення російського "державного кордону" в Чорному морі.

У свою чергу в Міноборони Великобританії заявили, що російські військові не стріляли по британському есмінцю Defender в Чорному морі. У Британії заявили, що росіяни проводили навчання з гарматної стрільби в Чорному морі і заздалегідь повідомили про свої плани.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що він проходив через українські територіальні води і правильно вчинив, що вибрав шлях біля окупованого Криму. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму і російську приналежність цих вод.

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Автор: Анастасія Горбачова