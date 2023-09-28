Путін звузив список джерел інформації і не терпить, коли йому дають протилежні його думці поради.

Президент РФ Володимир Путін все частіше ухвалює рішення щодо війни проти України в ізоляції без вплину вищого військового керівництва.

"Путін приймає ключові рішення в основному самостійно, без істотного впливу з боку російського Генштабу", - пише Newsweek з посиланням на звіт аналітичного центру глобальної політики RAND Corporation.

Як зазначається, президент РФ сильно звузив список джерел інформації, а також не терпить, коли йому дають протилежні його думці поради.

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За словами експертів, на результативність російських військ також впливають повідомлення про чистки вищого керівництва і перестановки серед командувачів, які відповідають за операції на фронті. Додається, що кризи, з якими останнім часом стикається Росія, торкнулися і очільника країни-терористки особисто. Зокрема, він став більш озлобленим.

Аналітики зазначили, що очільників Кремля тепер "більш нерішучий" щодо ескалації конфлікту з НАТО. Невизначеності додає також непередбачуваність Путіна. Однак на Заході недооцінили страх Москви перед Північноатлантичним Альянсом і пов'язане з ним небажання до прямого протистояння.

Війна в Україні - новини про Путіна

За даними ГУР, Путін і його оточення, не дивлячись на пропагандистські заяви про можливість воювати роками, не готові до цього.

Політолог Валерій Соловей переконаний, що смерть Путіна можлива до кінця осені.

Водночас політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман оцінив кандидатів, яких найчастіше називають можливими наступниками Путіна. Серед потенційних кандидатів воєначальник і губернатор Тульської області Росії Олексій Дюмін, глава російського уряду Михайло Мішустін і син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева – Дмитро.

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