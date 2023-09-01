Росія в стратегічному тупику, жодна з цілей війни не виконана.

Президент Росії Володимир Путін і його оточення, не дивлячись на пропагандистські заяви про можливість воювати роками, не готові до цього.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom. Він вважає, що для Путіна точка неповернення і "червона лінія" вже давно пройдені.

"І це розуміють багато представників його режиму й бізнесу, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш, оскільки жодної з цілей цієї війни не досягнуто", - сказав Юсов.

Відео дня

За словами представника ГУР, у Кремлі це прекрасно розуміють, усі бачать курс рубля й багато інших речей.

Юсов сказав, що кремлівська пропаганда говорить на зовнішню аудиторію про можливості та готовність Росії воювати роками. Водночас на внутрішню аудиторію "такого посилу немає". За його словами, росіян переконують, що все йде за планом, що є зарплати, пенсії, а війна - десь далеко.

"Це означає, що насправді Путін і його режим бояться довгої війни. Інакше риторика всередині РФ була б абсолютно іншою", - сказав він.

Затяжна війна - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що затягування війни в Україні не було початковою метою Кремля. Зараз це стало вимушеним заходом через провал російського "бліцкригу" з одного боку і недостатню допомогу Заходу Україні з іншого боку.

На думку експертів, здатність Кремля витримати затяжну війну в Україні непропорційно залежить від того, чи отримає Росія час і простір для відновлення свого потенціалу.

Вас також можуть зацікавити новини: