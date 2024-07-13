Захід відстає від Москви в Арктичному регіоні, що може мати вкрай негативні наслідки.

Поки Захід зосередився на війні в Україні, загостренні на Близькому Сході, кібербезпеці, Росія просувається в Арктиці. Москва веде активну роботу з розширення флоту криголамів.

Видання Bloomberg пише, що Росії належить найбільша частина Північного Льодовитого океану і це єдина держава в цьому регіоні, що не входить до НАТО. Москва розширює і оновлює свій значний флот криголамів. За останні чотири роки росіяни ввели в експлуатацію три нових атомоходи, і ще щонайменше три перебувають на верфях.

Але в НАТО вся увага прикута до бойового криголама "Иван Папанин" - цей російський військовий корабель є дизель-електричним, а не атомним, і має бути готовим до кінця цього року. За ним підуть ще два кораблі того ж класу.

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Бойові криголами мають значний наступальний потенціал, включно з 76-мм скорострільною гарматою і пусковими установками для протикорабельних і крилатих ракет наземного базування. Це серйозні бойові кораблі вагою 9 000 тонн, приблизно, як американський есмінець з керованими ракетами класу Arleigh Burke.

Таким чином, у росіян скоро з'явиться бойовий корабель, здатний пробиватися крізь лід. Єдиними кораблями, порівнянними за криголамними характеристиками, є норвезькі кораблі класу Svalbard, але вони не мають наступального бойового потенціалу.

Яка ситуація в інших країнах

У ВМС США немає криголамів. Старовинне судно берегової охорони Polar Star, введене в експлуатацію 1976 року, перебуває на верфі в режимі життєзабезпечення. Програма берегової охорони з будівництва полярного сторожового корабля нового покоління неодноразово відкладалася і значно перевищувала бюджет, і очікується, що судно з'явиться не раніше кінця десятиліття.

Китай, незважаючи на відсутність арктичної присутності, проте будує криголами. У Пекіна є три середніх судна - найновіше з них класу Ji Di вагою майже 6 000 тонн - і четверте на підході. Хоча вони класифікуються як дослідницькі судна, Пекін рідко обходиться без військових мотивів. Це чіткий сигнал про те, що Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін активізують співпрацю.

До їхніх спільних планів може входити створення загрози глобальним ланцюжкам постачань; проведення місій спостереження і присутності в Північному Льодовитому океані; отримання цінного тактичного досвіду, включно з координацією з підводними операціями китайських і російських атомних ударних підводних човнів; і просування російських територіальних претензій на розвідку нафти і газу в спірних зонах.

Що має зробити НАТО

По-перше, Альянс має скористатися арктичним досвідом Швеції та Фінляндії. Далі слід створити бойовий криголамний потенціал НАТО. США мають розпочати реалізацію програми створення катера полярної безпеки і розглянути можливість переобладнання деяких есмінців ВМС у корпуси з "льодовим загартуванням". Канада має спрямувати ресурси на розвиток арктичного морського потенціалу.

Третій елемент - спостереження, навчання і патрулювання. НАТО має проводити навчання не рідше одного разу на рік, приймаючи Норвегію і Канаду на їхніх найпівнічніших базах. Супутникове покриття регіону також потребує поліпшення. Нарешті, НАТО необхідно перебудувати свої плани дій у надзвичайних ситуаціях і планшетні навчання.

Ситуація в Арктиці - останні новини

Арктика є сферою інтересів таких країн, як США, Данія, Фінляндія, Ісландія, Канада, Норвегія, Швеція та Росія. Завдяки довгій береговій лінії Росія впливає на регіон за рахунок розширення військової присутності. Москва анонсувала відкриття арктичних військових баз і встановлення сучасної зброї.

Після початку повномасштабної війни в Україні НАТО і США заявили про посилення присутності в Арктиці на тлі зростання військової активності РФ.

Крім того, США, Фінляндія і Канада планують об'єднатися для обміну досвідом у галузі суднобудування криголамів, оскільки Росія і Китай дедалі частіше вдаються до агресивних дій у регіоні.

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