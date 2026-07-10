Сікорський попередив про можливу провокацію Росії проти Польщі

Глава польського МЗС закликає Москву не здійснювати ворожої діяльності.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджає, що Росія може готувати провокацію проти його країни. Як повідомляє TVP World, про це Сікорський заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

Сікорський заявив, що у Варшави є розвідувальні дані про плани Москви.

Глава МЗС Польщі розповів про російську ворожу діяльність, до якої він відніс кібератаки, диверсії, підпали, напади на залізничну інфраструктуру, інциденти з дронами, а також використання російського "тіньового флоту" з метою збору інформації про критичну інфраструктуру.

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Цю заяву польський дипломат озвучив на тлі того, що Польща неодноразово попереджала про можливість використання Росією гібридних операцій для випробування НАТО без розв’язання повномасштабної війни.

Сікорський вже попереджав про ризик здійснення Росією операції під "хибним прапором", оскільки РФ може створити привід для загострення. Таким чином, глава МЗС Польщі провів пряму паралель з 1939 роком, коли нацистська Німеччина інсценувала напад на німецьку радіостанцію. Цей "інцидент" Гітлер використав для виправдання вторгнення у Польщу.

У цьому зв’язку, Сікорський публічно звернувся до Москви.

"Ми знаємо, що ви плануєте. Не робіть цього", - наголосив Сікорський.

Він зазначив, що мета цих попереджень полягає у тому, аби стримати росіян від вчинення цих провокацій.

Провокації на території Польщі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня з Польщі депортували групу осіб, яка намагалася спричинити протести серед біженців з України.

Також нещодавно Сполучені Штати попередили Польщу про можливу підготовку Росією збройної провокації на території країни, метою якої може стати перевірка готовності НАТО до колективної відповіді.

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