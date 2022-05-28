Водночас російський диктатор вже впевнений, що воює із Заходом в Україні.

Західні політики не до кінця усвідомлюють усю небезпеку війни РФ проти Україні, тому блокують швидке постачання зброї для ЗСУ, побоюючись ескалації. Така позиція є цілковитою дурістю.

Про це заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський у інтерв'ю виданню Bild.

На його переконання, Захід все ще боїться російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він вже вважає, що воює із Заходом в Україні.

"Я думаю, що західні політики найбільше бояться Путіна. Вони думають, що вони не на війні. Через це вони також вважають, що постачання певної зброї може призвести до ескалації або перетворити їх на партію війни. Це велика дурість. З точки зору Путіна, західні політики та країни вже перебувають у стані війни з Росією", – зазначив Ходорковський.

Опозиціонер заявив, що головна мета Путіна полягає у пограбуванні України. Масштаби насильства та гноблення з боку російських окупантів це не військова агресія, а особиста – проти жінок, дітей.

"Частині населення кажуть, що треба відновити Радянський Союз. Іншій частині населення кажуть: є фашисти та нацисти. Насправді це просто пограбування. Для російського вищого ешелону це можливість вкрасти гроші з українського державного бюджету. На середньому рівні вони просто хочуть захопити землю і врожай, а на нижньому рівні вони просто хочуть вкрасти iPad та спідню білизну", – наголосив Ходорковський.

Раніше низка західних журналістів заявили, що Володимира Путіна не цікавить доля російських олігархів, тому арешти яхт, заморожування рахунків та інші санкції не матимуть бажаного Заходом ефекту на президента РФ.

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