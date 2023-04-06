Лідер РФ демонстративно зробив низку заяви 5 квітня через приниження, яке відчув через заяву Китаю.

Лідер РФ Володимир Путін активізував свої зусилля на міжнародній арені у спробі виправдати значущість Росії, зв'язки з якою нещодавно знецінив Китай.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW). Там звернули увагу на поведінку російського диктатора, який 5 квітня під час телевізійної зустрічі з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій зробив декілька заяв щодо партнерства РФ з іншими країнами Близького Сходу.

Зокрема, Путін наголошував на тісній співпраці із Сирією, яка, за його словами, є надійним партнером для Москви, а також згадав про успішність співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

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В ISW кажуть що такі "промови" Путін зробив з огляду на дипломатичну заяву Китаю, яка піддала сумнівам "безмежну дружбу" с РФ. Таким чином Путін намагається зобразити РФ як шановану світову державу.

Заява Китаю щодо "дружби" з РФ

Нагадаємо, що напередодні посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що минула теза уряду КНР щодо "безмежної дружби" з РФ - не більш ніж риторичний прийом, який неправильно витлумачили експерти та ЗМІ.

Йдеться про заяву, яку лідер РФ та глава КНР Сі Цзіньпін підписали під час неформальної зустрічі у Москві 20 березня. У документі проголошувалась "безмежність дружби" їх країн, але, за словами Фу Цуна, це не відповідає дійсності й деякі люди "навмисно неправильно тлумачать, що існує так звана "безмежна" дружба чи стосунки".

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