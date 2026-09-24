РФ відкинула ідею енергетичного перемирʼя: ISW назвав справжню причину

В РФ не мають бажання брати участь у будь-яких мирних переговорах.

Російська Федерація не виявляє жодного бажання дипломатично домовлятись про будь-яке перемир’я з Україною. Натоміть, у Кремлі бажають продовжувати воювати для досягнення максималістських цілей у війні проти України. Про це йдеться в аналізі аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Високопоставлені посадовці Кремля фактично відкинули запропонований США і Україною обмежений режим припинення вогню в енергетичній галузі і продовжують підтверджувати небажання Росії брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах", - відзначають в ISW.

Аналітики звернули увагу на заяву державного секретаря США Марко Рубіо від 22 вересня про те, що війна в Україні має закінчитися через "дипломатичне урегулювання", не "військову перемогу" з будь-якої сторони.

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Водночас, 23 вересня Рубіо зустрівся міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і потім заявив, що Росія і Україна "висловили інтерес" щодо обмеженого припинення вогню у контексті постачання продовольства і енергоносіїв, але держсекретар США зауважив, що така домовленість не "вирішила би війну" і могла би слугувати як основа для ширшої угоди.

При цьому, коли у речника Кремля Дмитра Пєскова запитали, чи пропозиції Заходу щодо енергетичного перемир’я були риторичними висловлюваннями, той "абсолютно" погодився з таким твердженням. Таким чином, Пєсков фактично відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа стосовно перемир’я для утримання від здійснення далекобійних ударів по об’єктам інфраструктури.

Своєю чергою, ініціатор війни Володимир Путін висловив впевненість, що російські війська здатні досягнути усі військові цілі на полі бою. Ці цілі передбачають повну капітуляцію України.

"Заяви Путіна і Пєскова свідчать про постійне небажання Кремля погодитись на будь-яке дипломатичне перемир’я і мирні пропозиції на будь-яких умовах, що не відповідають максималістським вимогам Росії щодо повної капітуляції України та її здачі вимогам Росії", - наголошується в аналізі.

Перспективи перемирʼя - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і передав йому пропозиції щодо перемир’я в енергетичній галузі. Зеленський очікує, що Трамп донессе ці пропозиції до Путіна. Зокрема, Україна готова на енергетичне перемир’я, але є сумніви, що до цього готові росіяни.

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