Повістки будуть надсилатися в паперовому вигляді, а відправка строковиків до місць служби розпочнеться з 15 жовтня.

Правитель Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу в армії РФ. Згідно з документом, призов триватиме з жовтня по грудень 2024 року.

Як зазначається в указі, до служби в Збройних силах РФ залучать 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років. Повістки будуть надсилатися в паперовому вигляді, а відправка строковиків до місць служби розпочнеться з 15 жовтня. Термін їхньої служби становитиме один рік:

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року призов на військову службу громадян РФ у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 133 тис. осіб".

Також Путін наказав звільнити з військової служби солдатів, матросів і сержантів, термін служби яких по призову закінчився. Указ від 30 вересня набрав чинності з дня його опублікування.

Мобілізація в Росії - останні новини

Темп набору контрактників у Росії за рік збільшився ушестеро. Про це пише видання Важные истории, аналізуючи витрати федерального бюджету на одноразові виплати за підписання контракту.

Так, з квітня по червень 2024 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 92,8 тис. осіб. А згідно з бюджетом, за перше півріччя 2024 року контракт уклали 166,2 тис. осіб.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що 2025 року Кремль буде змушений або припиняти війну проти України, або провести нову мобілізацію.

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