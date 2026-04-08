Путін знайшов нового цінного союзника, поки Трамп зосередився на Ірані, – Bloomberg

Росія непомітно зміцнює співпрацю з військовим керівництвом Мадагаскару, прагнучи посилити свою присутність в Африці. Як пише Bloomberg, зміна керівництва Мадагаскару відкрила Росії нові можливості для доступу до країни, яка має цінні родовища металів і мінералів і розташована на маршруті транспортування нафти.

Так, нещодавно полковник Михайло Рандріаніріна, який очолює цю острівну державу з моменту державного перевороту в жовтні, подякував російському лідеру Володимиру Путіну за постачання бойових вертольотів, вантажівок і рису.

"Ця подія сталася за день до початку атаки США та Ізраїлю на Іран і практично не викликала резонансу за межами Мадагаскару. Проте вона також стала ще одним плацдармом для Путіна в його прагненні розширити вплив Кремля на континенті та скористатися геополітичною нестабільністю", – зазначає видання.

Мадагаскар є четвертим за величиною у світі виробником ключового матеріалу для батарей – кобальту – і поступається лише Китаю за обсягами виробництва графіту, який також використовується в батареях і для футерування печей. За даними Геологічної служби США, запаси рідкоземельних елементів на Мадагаскарі посідають восьме місце у світі.

Крім того, порт Тоамасіна на Мадагаскарі стратегічно розташований неподалік від судноплавного каналу в Індійському океані, поруч із багатим на газ Мозамбіком. Через нього проходить майже третина світового обсягу нафти. Також на північному краю острова знаходиться занедбана військово-морська база Анциранана.

За словами Шона Даті, керівника відділу аналізу ризиків у Південній Африці консалтингової фірми Control Risks, з огляду на те, що президент США Дональд Трамп залучений у війну на Близькому Сході, поглиблення зв’язків між Москвою та Мадагаскаром відбувається у вдалий час.

"Росія не впливала на події навколо Ірану, але вміло використовує моменти, коли увага Заходу відвернена", – сказав Даті.

При цьому він зазначив, що нинішні перебої у світовому судноплавстві лише посилюють стратегічне значення Мозамбіцької протоки.

За даними української розвідки, йдеться про передачу супутникових знімків військових об'єктів і спільні кібероперації, які могли використовуватися для підготовки ударів по цілях у регіоні. Так, російські супутники в березні провели щонайменше 24 серії спостережень у 11 країнах Близького Сходу. Було зафіксовано 46 об'єктів, серед яких військові бази, аеропорти, нафтові родовища, об'єкти США та союзників.

А через кілька днів після таких спостережень по цих цілях наносилися удари іранськими ракетами та дронами.

