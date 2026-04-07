Шпигують і атакують: Україна розкрила, як РФ допомагає Ірану воювати зі США, - Reuters

За даними Києва, Росія передає Ірану розвіддані та координує кібероперації проти цілей на Близькому Сході

Українська розвідка заявляє про масштабну приховану підтримку Ірану з боку Росії. Йдеться про передачу супутникових знімків військових об’єктів і спільні кібероперації, які могли використовуватися для підготовки ударів по цілях у регіоні, пише Reuters.

За даними розвідки, російські супутники у березні провели щонайменше 24 серії спостережень у 11 країнах Близького Сходу. Було зафіксовано 46 об’єктів, серед яких:

військові бази;

аеропорти;

нафтові родовища;

об’єкти США та союзників.

У звіті зазначається закономірність: через кілька днів після таких спостережень по цих цілях завдавалися удари іранськими ракетами та дронами.

Відео дня

Особливу увагу приділяли об’єктам у Саудівській Аравії, зокрема району військового міста короля Халіда. Там, за даними розвідки, могли шукати позиції американських систем ПРО THAAD.

Також активність фіксували в Туреччині, Йорданії, Кувейті, ОАЕ та інших країнах регіону. Окремо підкреслюється інтерес до Ормузької протоки – ключового маршруту для світових поставок нафти й газу.

У звіті навели один із випадків, російський супутник зафіксував авіабазу Принца Султана перед атакою Ірану 27 березня. Після удару він знову пролетів над об’єктом для оцінки наслідків.

Під час атаки, за даними розвідки, було пошкоджено літак типу E-3 Sentry.

Кіберфронт: спільні атаки хакерів

Окрім розвідданих, Москва, ймовірно, допомагає Тегерану і в кіберпросторі. У звіті йдеться про координацію між російськими та іранськими хакерськими групами через Telegram, зокрема, Z-Pentest Alliance, NoName057(16), DDoSia Project та Handala Hack

Їхніми цілями були енергетичні та телекомунікаційні компанії, а також об’єкти критичної інфраструктури, зокрема в Ізраїлі.

Політична реакція

У США заявили, що навіть у разі підтвердження така підтримка не впливає на їхню військову ефективність. Водночас офіційні Іран і Росія публічно не прокоментували звинувачення.

Питання також піднімалося на зустрічі G7, де союзники обговорювали можливу роль Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: