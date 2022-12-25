У разі швидкої перемоги України у війні в Росії обрушиться вся система влади і там почнеться "класична російська смута" і громадянська війна.

Система влади російського диктатора Володимира Путіна розвалюється на очах. У глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина величезні амбіції, і Рамзан Кадиров поводиться набагато більш значимо, ніж командир маленького загону.

Такою думкою поділився публіцист і політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН, коментуючи звернення Пригожина до Президента України Володимира Зеленського. За його словами, саме розвал путінської системи і стримує захід від рішучих дій.

Піонтковський вважає, що приватні армії, створені в Росії, орієнтовані не на перемогу в Україні, а на майбутню громадянську війну в самій РФ.

"Ви звернули увагу, що від Пригожина це не перше звернення до Зеленського і до української армії? І на відміну від кремлівських пропагандистських гопників, він взагалі-то це робить з повагою. Цього разу він говорив не "клоун", як вони люблять, а "Володимир Олександрович Зеленський". Він перед цим високо оцінив українську армію. Пригожин - військовий злочинець і кримінальник. Але він за великим рахунком робить те, що добре б виглядало від Путіна. Це ще раз показує, що всі ці приватні армії Пригожина, Кадирова, Рогозіна - орієнтовані не на перемогу в Україні, бо це неможливо. Вони створюються для великої громадянської війни постпутінської Росії. У Пригожина величезні амбіції. Кадиров поводиться набагато більш значимо, ніж командир маленького загону. Це вказує на те, що путінська система влади розвалюється на очах. На жаль, це теж один із елементів, який стримує захід від рішучих дій", - говорить Піонтковський.

Експерт підкреслює, що Захід має зараз зробити просту річ - передати нашим Збройним силам усе необхідне озброєння. Але їх стримує страх через швидку перемогу України.

"Не треба замовляти ніяких військових комплексів, все ж уже є. Це десь у Польщі на складах лежить. Їх стримує ось цей страх ядерної зброї і страх перед повним розвалом Росії. Мовляв, "якщо ми зараз дамо зброю, Україна переможе протягом декількох тижнів, взявши за тим же сценарієм Маріуполь, Бердянськ, Крим"", - говорить Піонтковський.

Експерт прогнозує, що в цьому випадку обрушиться вся система влади в Росії і там почнеться "класична російська смута" і громадянська війна. "Почнеться громадянська війна на величезній території в 11 часових поясів. Це лякає Захід. 15 років Путін лякав, і зараз ще є цей страх залишкової могутності", - розповів Піонтковський.

Усунення Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов вважає, що оточення Путіна активно готується до зміни режиму й організовує для себе "запасні аеродроми" в країнах Латинської Америки. Вони розуміють, що після вбивства або відсторонення Путіна навряд чи зможуть домовитися із Заходом про співіснування. Жданов підкреслив, що для російських еліт і силовиків усунення Путіна - це квиток в нове життя.

Раніше вже повідомлялося, що російський олігарх і глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підриває режим Путіна. За даними російських ЗМІ, Пригожин хоче створити свою політичну силу, яка матиме на меті відродження Російської імперії.

При цьому в ЗМІ і серед експертів все частіше ходить інформація, що стан здоров'я Путіна "різко погіршується". Так, за словами російського політолога і оглядача Валерія Солов'я, він страждає низкою критичних захворювань, в тому числі раком і шизоафективним розладом.

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