'Знайти найкраще спільне майбутнє': глава МЗС Польщі висловився щодо загострення відносин з Україною

За його словами, примирення насамперед має ґрунтуватися на правді про минуле.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував напруженість у відносинах між його країною та Україною.

"Це була етнічна чистка з елементами геноциду. Було вбито 100 000 людей, але ми вважаємо, що примирення насамперед має ґрунтуватися на правді про минуле. Проте примирення не обов’язково має відбуватися між друзями. Мета примирення - не повторювати жахливих подій минулого. Це, по суті, основна ідея Європейського Союзу", - сказав він в інтерв’ю CBS News.

Міністр нагадав, що Європейський Союз зароджувався як Співтовариство вугілля та сталі між Німеччиною та Францією "всього через кілька років після найкривавішої війни в історії".

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"Тож мова йде не про те, щоб люди кинулися один одному в обійми. Йдеться про рішення не повторювати поганих вчинків і знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо налагодити відносини з Україною", - додав Сікорський.

Напруженість у відносинах між Польщею та Україною

Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні напруженість між Україною та Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися.

Він підкреслив, що якщо обидві сторони не зупиняться, то відносини можуть ускладнитися.

"Це класична дипломатична напруженість. Це поки що не конфлікт, це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені, далі буде, як то кажуть, якщо всі хоч трохи не зупиняться", – сказав Буданов.

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