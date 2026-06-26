РФ може влаштувати провокацію на своїй території, щоб ударити по одній із країн НАТО, - Сікорський

Міністр заявив, що НАТО має заздалегідь дати Путіну зрозуміти, що "альянс розуміє його задум і захищатиме кожен дюйм своєї території".

Поки Україна успішно чинить опір у війні, у Росії немає сил для успішного нападу на НАТО. Таку думку в інтерв’ю CBS News висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Путін кілька днів тому сказав, що Росія відповість, якщо сама зазнає нападу з боку інших країн. У нас, звичайно, таких планів немає. Тому я б не виключав, що росіяни можуть провести якусь операцію під чужим прапором проти російської території, щоб мати привід для удару по одній із країн НАТО", - сказав він.

Сікорський заявив, що НАТО має заздалегідь дати зрозуміти Путіну, що "альянс розуміє його задум і захищатиме кожен дюйм своєї території".

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"Путін повинен запитати себе: "Чи зможу я витримати такий рівень втрат для російської економіки й, очевидно, для російської армії ще два роки?" І на його місці я б здався", - зазначив дипломат.

За його словами, проблема диктаторів у тому, що вони завжди хочуть укласти угоду, коли вже занадто пізно. Міністр додав:

"У нас є F-16, у нас є F-35, у нас є Abrams, у нас є HIMARS, і, знаєте, у нас є армія, яка воюватиме. Якщо Путін хоче війни, якщо Україна його не влаштовує, ми робитимемо те, що робили завжди".

Російська загроза для НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво і на саміті НАТО в Анкарі 7–8 липня оголосять про угоди в оборонній сфері на десятки мільярдів доларів.

Під час виступу у Вашингтоні він сказав, що ця зустріч стане потужним сигналом президенту Росії Володимиру Путіну про те, що альянс готовий відповісти на будь-який "нерозумний крок проти нас".

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