Минулого місяця Гегсет все таки приєднався до "Рамштайну, але у віртуальному форматі. Цього разу навіть такого не буде.

Міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутнім на зустрічі 50 міністрів оборони у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що стане першим випадком за три роки, коли глава Пентагону пропускає цей захід.

Як зазначило Politico з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією, Гегсет перебуватиме в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО завтра, але сьогодні його місце в контактній групі з оборони України займе посол США в НАТО Метью Вітакер.

При цьому, Пентагон пояснив відсутність свого глави на зустрічі контактної групи проблемами з розкладом.

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"Графік поїздок Гегсета виключав можливість участі в завтрашній зустрічі", - сказав прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

Нагадаємо, минулого місяця Гегсет таки приєднався до "Рамштайн", але у віртуальному форматі.

США і Рамштайн

Велика Британія та Німеччина взяли на себе керівництво групою в лютому після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть головну роль у щомісячних зустрічах, заснованих тодішнім міністром оборони Ллойдом Остіном у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас адміністрація президента Дональда Трампа продовжує постачати зброю та обладнання в Україну в рамках пакета допомоги на суму $61 млрд, встановленого колишнім президентом Джо Байденом.

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