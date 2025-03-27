За даними джерел, глава Чечні знає ціну обіцянкам і гарантіям безпеки з боку федерального центру.

Між чеченським намісником Рамзаном Кадировим і керівництвом Кремля виникли серйозні розбіжності. Як пише російський опозиційний проєкт "Важные истории", у Москві незадоволені тим, що очільник Чечні веде переговори з близькосхідними монархіями щодо гарантій безпеки для своєї сім'ї.

За інформацією колишнього і чинного співробітників ФСБ, а також північнокавказьких журналістів і правозахисників, головною причиною конфлікту стали несанкціоновані контакти Кадирова з представниками мусульманських монархій. Чеченський правитель, який давно відчуває проблеми зі здоров'ям, шукає способи захистити свою сім'ю і активи на випадок втрати влади.

Незважаючи на спроби демонструвати активність у медіа, стан здоров'я Кадирова погіршується. В останні місяці він рідко з'являється на публіці, а виступи на камеру даються йому важко. У січні та лютому він зник з інформаційного простору, пізніше пояснивши це відпусткою. За даними журналістів, у нього серйозні проблеми з нирками і підшлунковою залозою.

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"Кадиров уже давно і важко хворий... "Немає хвороби, яку б мені не приписали", - прокоментував він ситуацію зі своїм зникненням. Відтоді Кадиров не робив гучних заяв і публікував лише ролики своїх "інспекцій" у республіці, які зазвичай знімаються заздалегідь як так звані консерви", - пише видання.

На думку розслідувачів, усвідомлюючи ризики, пов'язані з його відходом із влади, Кадиров шукає за межами Росії альтернативні гарантії безпеки для своїх родичів. Ці переговори не залишилися непоміченими - ФСБ передала відповідну інформацію Володимиру Путіну.

"Керівник Чечні добре розуміє, як влаштована влада в його регіоні і що може очікувати на членів його сім'ї в разі його відходу. Він також знає ціну обіцянкам і гарантіям безпеки з боку федерального центру. Невпевненість у майбутньому своїх численних родичів змусила його шукати гарантії для них у близькосхідних мусульманських країнах, із керівниками яких у Кадирова склалися давні приятельські стосунки", - зазначають автори публікації.

На тлі розладу з Кремлем Кадиров вивів свою 26-річну дочку Айшат із держструктур. Із 2020 року вона обіймала посади в Мінкульті Чечні, потім стала віцепрем'єркою республіки, але 2023 року залишила посаду. Паралельно вона стала власницею компанії "Чеченські мінеральні води", яку раніше контролювала сім'я Кадирова. У березні її ім'я та ім'я молодшої дочки Табарик зникли з реєстру юросіб.

Конфлікт зачепив і Адама Делімханова, одного з найвпливовіших соратників Кадирова. За інформацією силових джерел, від початку 2025 року він відмовився брати участь у кримінальних схемах, пов'язаних із рейдерством і силовими акціями, заявивши, що отримав відповідну заборону "згори".

У правозахисних колах Північного Кавказу кажуть, що Кремль дав зрозуміти Делімханову межі його повноважень. Наразі він перебуває в "Президент-Готелі" в Москві, де розташований штаб чеченського керівництва. У ФСБ незадоволені його діяльністю, пов'язаною з здирництвом і рейдерством, проте деталі цих схем поки що не розкриваються.

"Кремль і ФСБ залишилися незадоволені тим, що Делімханов останнім часом організовував кримінальні схеми, які передбачають рейдерство і здирництво, без узгодження з керівництвом країни, кажуть правозахисники", - ідеться в публікації.

Становище Кадирова в РФ

Як писав УНІАН, репутація правителя Чечні Рамзана Кадирова серйозно постраждала після початку Курської операції ЗСУ. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що Кадиров "пішов у тінь" через дурну поведінку його підлеглих.

Зокрема командир чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов неодноразово робив публічні заяви, які де-факто дискредитували "кадировців". Його висміювали навіть лояльні Кремлю Z-канали. У результаті весь чеченський клан втратив певний ореол престижу в очах росіян.

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