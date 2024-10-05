Компанія X сплатила понад 5 мільйонів доларів штрафів, дізналися журналісти.

Верховний суд Бразилії повідомив, що юристи, які представляють платформу соцмережі X мільярдера Ілона Маска, не сплатили штрафи в належний банк.

Це стало причиною відкладеного рішення про дозвіл технологічній компанії відновити роботу в Бразилії. Про це повідомляє Reuters:

Зазначається, що сплата штрафів, які, за твердженням юристів X, компанія сплатила правильно, є єдиним невиконаним заходом, якого вимагає суд для того, щоб дозволити компанії X знову працювати в Бразилії.

Раніше компанія X подала новий запит на відновлення надання послуг у Бразилії, заявивши, що сплатила всі штрафи, що залишилися. У відповідь на запит суддя Верховного суду Александре де Мораес попросив перевести платіж до правильного банку.

Пізніше адвокати X повідомили Верховному суду, що компанія сплатила 28,6 млн реалів (5,24 млн доларів) штрафів, згідно з документом.

Проблеми соцмережі X в Бразилії - що повідомлялося

У серпні 2024 року Верховний суд Бразилії зажадав призупинити негайно і повністю діяльність у країні соцмережі X, яка належить бізнесмену Ілону Маску. У країні соцмережу не тільки заблокували, а й ввели систему штрафів за обхід блокування за допомогою VPN.

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