Канцлерка ФРН Анґела Меркель вже десять років поспіль залишається на верхівці рейтингу найвпливовіших жінок у світі за версією Forbes.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вдесяте поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу, який щороку складає журнал Forbes.

Рейтинг за 2020 рік опубліковано виданням у вівторок, 8 грудня, передає DW.

На другій позиції опинилася голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. На третьому місці розташувалася новачок у рейтингу Forbes - майбутня віце-президент США Камала Харріс.

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Четвертою у списку найвпливовіших жінок Forbes цього року назвав президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Замикає першу п'ятірку Мелінда Гейтс - дружина американського мільярдера Білла Гейтса та співзасновниця благодійного фонду цього подружжя, який, зокрема, опікується питанням поширення вакцин у світі.

Як зауважує Forbes, серед сотні найвпливовіших жінок, які представлені у рейтингу, - представниці 30 країн і чотирьох поколінь. Серед них - десятеро керівниць держав, 38 генеральних директорок компаній та п'ятеро артисток.

Значний вплив на цьогорічний рейтинг здійснила пандемія коронавірусу.

"Зокрема, кілька жінок з рейтингу цього року отримали схвалення у світі за їхню ефективну відповідь на COVID-19: прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн (№32) здолала першу та другу хвилі вірусу в її країні, запровадивши суворий локдаун та карантинні процедури. Президентка Тайваню Цай Інвень (№37) запровадила сувору програму для відстеження контактів у січні, в результаті чого, до цього часу на острові з населенням у 23 мільйони осіб вірус забрав життя лише семи осіб", - пише Forbes.

Як і торік, українки в цьогорічному рейтингу впливових жінок Forbes не представлені.

Нагадаємо, минулого року Ангела Меркель також очолила рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу 2019 року. Друге місце посіла екс-голова МВФ Крістін Лагард і спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

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Автор: УНІАН