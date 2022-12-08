Видання зазначає, що він він не допустив повної ізоляції РФ.

Видання Politico внесло міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в розділ "руйнівників" в своєму рейтингу.

Главу російського Міністерства закордонних справ назвали "темним дипломатом", завдяки якому не всі країни бачать у війні в Україні битву добра і зла.

"Незважаючи на те, що Москва на Заході стає ізгоєм, у Кремля як і раніше є уряди, готові підтримувати його (або, принаймні, не виступати проти нього). Це багато в чому завдяки Сергію Лаврову, досвідченому міністру закордонних справ Росії, який зіграв на традиційних образах і статусі Росії як гігантського експортера продовольства і енергії, щоб переконатися, що Москва не так ізольована, як цього хочуть Європа і США", - йдеться в повідомленні.

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У Politico вважають, що Лавров зіграв важливу роль у забезпеченні того, щоб голоси, які засуджують Росію на міжнародних форумах, включали "незручну" кількість тих, хто утримався.

"Маючи в своєму розпорядженні витончені інструменти пропаганди, 72-річний міністр закордонних справ і його армія дипломатів успішно використовували глобальний апетит до газу і зерна і максимально використовували складні відносини Заходу зі своїми колишніми колоніями, використовуючи будь-яку можливість, щоб змусити Європу виглядати нерозумно - або того гірше", - зазначає видання.

Видання зазначає, що глава МЗС РФ поширює брехню про те, що високі ціни на продовольство і нестача добрив викликані не вторгненням Росії в Україну, а західними санкціями.

Скандальні заяви Лаврова

Як відомо, Сергій Лавров обіймає посаду міністра МЗС Російської Федерації з 9 березня 2004 року.

Перед початком повномашстабного вторгнення РФ в Україну Лавров заперечував, що Росія планує нападати. Також він запевняв, що Росія не збирається окупувати Україну.

У травні міністр заявив, що Москва вимагає від Зеленського наказати військовим припинити опір.

Навесні він порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером, а також заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

15 листопада Лавров втік з саміту "Великої двадцятки" на Балі перед черговою масованою атакою РФ по Україні.

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