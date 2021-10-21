Повідомляється, що його затримали ще в 2020 році.

Режисера гумористичного кіножурналу "Єралаш" Іллю Білостоцького звинувачують у педофілії.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

За даними каналу, режисера "Єралашу" затримали ще рік тому за розпусні дії щодо неповнолітніх.

Близькі нібито приховували це і говорили, що він хворіє, тому не виходить на зв'язок.

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"Вдома у затриманого виявили дитячу порнографію. За нашими даними, найближчим часом розслідування кримінальної справи буде завершено", - йдеться в повідомленні.

За даними ТАСС, зараз режисер знаходиться в СІЗО.

"Ілля Білостоцький був затриманий в Москві за розпусні дії щодо неповнолітніх, однак пізніше звинувачення було посилено до ч. 3 ст. 134 КК РФ ("Статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку"), яка передбачає покарання до 10 років ", - сказав співрозмовник агентства.

Ілля Білостоцький: що відомо

Ілля Білостоцький - російський режисер, сценарист і продюсер. У 2004 році закінчив Всеросійський державний інститут кінематографії. Член Гільдії кінорежисерів Росії.

Організував на телебаченні випуск програм для дітей:"Класна година" і "Останній писк".

Режисер-постановник кіножурналу "Єралаш" і телесеріалу "Слід".

Автор: Віолетта Орлова