Техніку переправляють залізницею.

Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі для спільних військових навчань. Очікується, що вони триватимуть з 10 по 20 лютого.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони Республіки Білорусь", - заявили в Міноборони РФ.

Як пише видання, після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські військові проведуть обладнання та маскування пускових позицій, технічне обслуговування та заступлять на навчальне бойове чергування з ППО у складі "Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії".

Читайте також"Союзна рішучість": російські військові почали прибувати до Білорусі на навчання (відео)Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Лукашенко анонсував позапланові військові навчання з Росією на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави" в лютому. Такі ж навчання повинні будуть пройти згодом й у самій РФ.

Тільки частина російського війська й техніки, які прибувають на навчання у Білорусь, слідує на заявлені полігони, інша зупинилась на півшляху під Гомелем – за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.

Крім того, Росія проведе у січні-лютому проведе серію навчань в акваторіях Середземного, Північного і Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану й у Тихому океані.

За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому. Зараз РФ стягнула свої війська і техніку у трьох напрямках – зокрема на межі кордону України, Росії й Білорусі.

Водночас США попередили європейських партнерів про сплановані Росією провокації, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

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