За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому.

Росія проведе у січні-лютому проведе серію навчань в акваторіях Середземного, Північного і Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану й у Тихому океані.

Про це повідомляє російське оборонне відомство.

"Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ і ПКС з захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також протидії військовим загрозам Російської Федерації з морського та океанського напрямків", - йдеться у повідомленні.

До навчань залучать усі флоти ВМФ Росії з участю 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 тис. одиниць військової техніки і близько 10 тис. військовослужбовців.

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Олександр Лукашенко анонсував позапланові військові навчання з Росією на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави" в лютому. Такі ж навчання повинні будуть пройти згодом й у самій РФ.

За оцінкою розвідки, можливий напад РФ на Україну може статися у січні-лютому. Зараз РФ стягнула свої війська і техніку у трьох напрямках – зокрема на межі кордону України, Росії й Білорусі.

Водночас США попередили європейських партнерів про сплановані Росією провокації, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

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