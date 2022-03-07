Рішення прийнято через введені санкції проти Росії.

Міністерство транспорту РФ рекомендувало своїм суднам уникати заходу в територіальні води і морські порти Великобританії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти Росії.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

"Міністерство транспорту РФ надіслало листа капітанам російських морських портів з рекомендацією капітанам суден під російським прапором, а також капітанам суден під іноземним прапором, що перебувають у власності або володінні резидентів Росії, уникати заходу в територіальні води і морські порти Великобританії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти РФ",- йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, країни Європейського Союзу розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів в порти блоку.

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