Йдеться про два військові об'єкти, які РФ використовує "на безоплатній основі".

Росія продовжила термін розміщення своїх військових об'єктів у Білорусі на 25 років.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Держдума РФ ратифікувала протоколи про продовження термінів використання російських військових об'єктів на території Білорусі. Раніше ще в березні 2022 року ці протоколи були ратифіковані самопроголошеною владою Білорусі.

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Йдеться про два військові об'єкти, які РФ використовує "на безоплатній основі":

радіотехнічний вузол "Барановичі", 70М6 "Волга" - стаціонарна станція радіолокації, елемент російської системи попередження про ракетний напад (СПРН). Використовується для виявлення запуску та супроводу балістичних ракет та космічних об'єктів.

43-й вузол зв'язку ВМФ Росії "Вілейка", радіостанція "Антей" - вузол зв'язку, що забезпечує прямий і зворотний зв'язок Головного штабу ВМФ Росії з атомними підводними човнами, що несуть бойове чергування в районах Атлантичного, Індійського та частково Тихого океанів. Також проводить радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу. Це з кількох подібних радіостанцій єдиної глобальної постійно діючої системи зв'язку ВМФ РФ.

Як зазначають журналісти, продовження терміну розміщення має суто технічний характер, оскільки термін дії оренди обвох об'єктів закінчився 30 травня 2021 року.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко дозволив російському диктатору Володимиру Путіну здійснювати вторгнення в Україну з території Білорусі. З 24 лютого росіяни завдають ударів по Україні з території сусідньої держави.

При цьому існують ризики наступу з боку Білорусі та приєднання білоруських військових до злочинної війни проти України. Тим паче Білорусь проводить демонстративні навчання поблизу кордонів. Так, 9 вересня на території Білорусі розпочалися військові навчання, під час яких планують відпрацювати "звільнення захоплених територій".

Перед тим у Білорусі тривали інші військові навчання, у тому числі спільні з росіянами. 9 вересня стало відомо, що Лукашенко продовжив навчання військ Білорусі щонайменше до 17 вересня.

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