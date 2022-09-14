Вийшла така собі "аплікація" з телефонів і ноутбуків.

На авіабазі в Криму російські окупанти створили стенд, до якого прибили гаджети солдатів. Смартфони і ноутбуки нібито допомагають ЗСУ наводитися на цілі. Рашистам порадили користуватися кнопковими телефонами, але не врахували одну деталь.

Фотографії стенду опублікували дослідники порталу InformNapalm в Telegram-каналі.

"Аплікацію" створили з 41 смартфона і двох ноутбуків. Частина телефонів отримали пошкодження ще до появи на стенді. Всі гаджети просто прибили цвяхами, продірявивши екран.

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Найцікавіше, що поруч зі смартфонами і ноутбуками висить плакат в радянському стилі. На ньому російський солдат відмовляється від сенсорного телефону, а зверху написано: "Ні! Тільки кнопковий". Однак на стенді присутній і такий гаджет. Мабуть, творці "аплікації" не особливо замислювалися, що вони прибивають цвяхами до дошки.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Криму прогриміла серія вибухів на військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. У Міністерстві оборони України тоді нагадали росіянам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

16 серпня в Криму знову сталися вибухи. Представники російського Міністерства оборони тоді сказали, що біля Джанкоя сталася диверсія. А за даними журналістів The New York Times, які послалися на українське джерело, це результат роботи елітного підрозділу ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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