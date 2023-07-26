Росія розхитує ситуацію, щоб не допустити розширення НАТО.

У Швеції з'явилися побоювання щодо безпеки після провокацій, які здійснила Росія.

В уряді Швеції передбачають загрозу для своєї країни після того, як РФ влаштувала фейкові мітинги у Стокгольмі зі спаленням Корану. Служба безпеки Швеції заявила про підвищену загрозу терористичної діяльності, за п'ятибальною шкалою наразі небезпека оцінюється у три бали.

Також в уряді наголосили, що репутацію Швеції серед мусульман погіршили. За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна, його відомство робить все можливе, щоб не допустити хибного сприйняття у світі обличчя Швеції.

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"Підтримувані Росією актори активно поширюють помилкові заяви про Швецію і про те, що Швеція як держава підтримує спалення Корану та інших священних текстів", – зазначив Болін.

Раніше ЗМІ попереджали про ймовірність терористичної атаки у Великобританії.

Вступ Швеції до НАТО - що потрібно знати

Тривалий час Туреччина була єдиною країною, яка блокувала вступ Швеції до НАТО. Президент Ердоган звинувачував Стокгольм у підтримці терористів і наводив приклад мітингу, на якому палили Коран на вулиці публічно у столиці Швеції.

Проте 10 липня Ердоган погодився припинити ветувати вступ Швеції до Альянсу.

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