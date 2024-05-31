Прем'єр Словаччини почав проходити реабілітацію, повідомила агенція.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 30 травня, пройшов обстеження, яке підтвердило позитивні зміни його стану здоров'я після замаху.

Словацький чиновник почав проходити реабілітацію, пише агенція Reuters посилаючись на відомості лікарні, в якій він проходив лікування. За відомостями словацьких ЗМІ, прем'єра виписали з лікарні і доставили в його квартиру в Братиславі.

"Лікарня та урядовий офіс не відразу відповіли на запит про коментар. У лікарні повідомили, що раніше в четвер Фіцо пройшов подальше обстеження, яке підтвердило позитивний розвиток його стану здоров'я, і що він почав реабілітацію", - йдеться у матеріалі агенції.

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Роберт Фіцо був атакований - що повідомлялося

Замах на Фіцо 15 травня у місті Гандлова скоїв відомий словацький письменник - 71-річний Юрай Цинтула. Журналісти дізналися, що чиновник отримав поранення у живіт та голову й переніс багатогодинну операцію.

Видання Politico писало, що одна з головних причин замаху на Фіцо полягає у тому, що він відмовився постачати Україні зброю. За словами Цинтули, він почувався "безсилим і розчарованим станом суспільства" після змін, запроваджених урядом Фіцо з моменту його приходу до влади у жовтні 2023 року.

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