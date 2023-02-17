Вони поскаржилися у поліцію, однак знайшли ще більші неприємності.

Росіяни залучають до фізичних робіт на окупованих територіях громадян інших країн, обіцяючи високу зарплатню. Однак загарбники не дотримуються слова і не виплачують гроші, а робочі, натомість, скаржаться.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, у Запорізькій області на таку роботу найняли працівників з Таджикистану і Узбекистану, пообіцявши заплатити 800 тисяч рублів за один окоп. Щоправда, у підсумку заробити вийшло менше.

Таджикистанцю Амінжону запропонували копати окопи – він погодився і разом ще 32-ма особами поїхав на окуповані території. За місяць чоловік викопав два окопи, однак підрядник Сергій – котрий запрошував на роботу – виплатив 595 тисяч рублів.

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Амінжон телефонував своєму "роботодавцю" з вимогою виплатити гроші, однак Сергій відмовлявся. Після повернення до Москви таджикистанець написав заяву в поліцію – такий самий крок зробили ще троє робочих. Однак після цього Амінжону почали телефонувати з невідомих номерів та адресувати погрози, вимагаючи забрати заяву.

Жодних документів з робочими підписано не було. Більше того, Амінжону ще "пощастило", адже були зафіксовані і гірші випадки:

"Частина інших будівельників поки що не можуть повернутися до Москви. У когось трапився апендицит, інший робітник втратив кисть руки, але жодної адекватної медичної допомоги вони не отримали", - передає слова Амінжона Telegram-канал Baza.

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