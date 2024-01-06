МВД країни зафіксувало збільшення випадків з махінаціями на ринку праці, які стосуються іноземців.

Уряд Литви вирішив посилити процедури працевлаштування іноземців, так само як і процедуру видачі дозволів на тимчасове проживання, пише LRT.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ країни, останнім часом спостерігаються тенденції до створення низки нових компаній, які не здійснюють діяльність, а виступають посередниками у видачі дозволів на тимчасове проживання іноземцям. Насправді вони наймають працівників на роботу в інші компанії.

З метою запобігання нелегальній міграції новий порядок встановлює обставини. Якщо компанія займається фіктивною діяльністю або не здійснює діяльності в Литві, її позбавлять права запрошувати іноземців на роботу протягом шести місяців.

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Крім того, якщо виявиться, що іноземець запрошений компанією, яка не може працевлаштовувати іноземців, його заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання або перебування не приймуть.

Відтепер перелік зовнішніх провайдерів послуг буде затверджуватися міністром внутрішніх справ власним наказом. Раніше це робив Департамент міграції. Наразі зовнішні провайдери послуг існують у 34 країнах.

Минулого року до Литви на роботу приїхало 50 000 іноземців, переважно з Білорусі, Узбекистану, України та Киргизстану, і зростає кількість іноземців з Таджикистану, Казахстану та Азербайджану.

Українські біженці

Раніше УНІАН писав, що уряд Шотландії заявив, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не продовжиться. Після цього мерії міст заявили, що їм доведеться припинити підтримувати готелі, в яких розміщені українці.

Водночас Чехія запровадила механізм виплат українським біженцям, які зголосилися повернутися на батьківщину. Головним положенням закону є продовження захисту для українських біженців в Чехії до березня 2025 року.

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