Швейцарія скасує для українців отримання обов'язкового дозволу на роботу.

Влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців.

Як повідомляє swissinfo.ch, планується скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який видає місцева влада. Очікується, що усунення бюрократичних перешкод збільшить частку працевлаштованих українців удвічі.

Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці меншою мірою завантажували систему соціального забезпечення.

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Зараз в Швейцарії працюють 20% українців зі статусом S. Одна з перешкод до виходу на ринок праці для біженців полягає в необхідності отримання дозволу на роботу.

Політики переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з посвідкою на проживання категорії S слід скасувати.

"Українці від цього тільки виграють, тому що саме необхідність ходити по інстанціях відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, в такій ситуації роботодавці стануть в цілому більш привабливими для біженців, та й у влади буде менше роботи", – пояснила депутат федерального парламенту Коріна Гредіг.

Коли дозвіл скасують, українцям потрібно буде просто повідомляти владу про факт свого працевлаштування.

Відзначається, що остаточне рішення Національної ради (велика палата парламенту Швейцарії) може прийняти через кілька тижнів.

Українські біженці в Швейцарії

5 листопада 2023 року Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців.

Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року. Його українцям, які були змушені виїхати з країни через російське вторгнення, надають з 12 березня 2022 року.

У той же час, вперше була визначена мета по інтеграції біженців на ринку праці. До кінця 2024 року 40 відсотків працездатних осіб зі статусом захисту S мають бути працевлаштовані.

Станом на кінець жовтня 2023 року статус захисту S у Швейцарії мали близько 66 тисяч українців. Статус захисту S діє до тих пір, поки його не скасує Федеральна рада. Умовою його скасування є тривала стабільність в Україні, при якій населення більше не буде піддаватися серйозній загальній небезпеці.

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