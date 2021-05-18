У Німеччині двоє пенсіонерів знайшли любов у будинку пристарілих.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
106-річний Вальдемар Прюкнер у минулому був професійним музикантом. Він грає на скрипці вже майже століття і живе в установі, що надає літнім людям місце постійного проживання.
Два роки тому за сніданком чоловік познайомився з 89-річною Маріанною Шальк, яка живе на іншому поверсі. Спочатку жінка не звертала увагу на залицяльника, проте все змінилося, коли почула, як Вальдемар грає на скрипці.
Тепер закохані стверджують: їх рецепт довголіття і щастя - не поспішати, не скаржитися, цінувати те, що маєш.
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