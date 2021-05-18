106-річний Вальдемар грає на скрипці вже майже століття і музикою зумів вразити свою кохану.

У Німеччині двоє пенсіонерів знайшли любов у будинку пристарілих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

106-річний Вальдемар Прюкнер у минулому був професійним музикантом. Він грає на скрипці вже майже століття і живе в установі, що надає літнім людям місце постійного проживання.

Два роки тому за сніданком чоловік познайомився з 89-річною Маріанною Шальк, яка живе на іншому поверсі. Спочатку жінка не звертала увагу на залицяльника, проте все змінилося, коли почула, як Вальдемар грає на скрипці.

Тепер закохані стверджують: їх рецепт довголіття і щастя - не поспішати, не скаржитися, цінувати те, що маєш.

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Автор: Катерина Комолова