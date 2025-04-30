Досі Москва заперечувала саму можливість передачі АЕС у руки законного власника або нейтральної сторони.

Росія готова обговорити зі США американську присутність на захопленій росіянами Запорізькій АЕС у рамках мирного врегулювання. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на главу корпорації "Росатом" Олексія Лихачова.

"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", - відповів Лихачов на відповідне запитання російських журналістів.

Водночас політичне керівництво РФ досі публічно відкидало можливість передачі захопленої станції під контроль України або США.

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Трамп хоче Запорізьку АЕС

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пропонує передати захоплену росіянами Запорізьку АЕС під американський контроль. За його пропозицією, територія станції повинна стати нейтральною, а сам об'єкт повинен давати електрику обом сторонам.

Коментуючи цю ініціативу, президент України Володимир Зеленський вказав на низку організаційних і технічних питань, які тягне за собою нейтральний статус станції. Він також зазначив, що на практиці ЗАЕС все одно не зможе працювати без українського персоналу.

Тим часом експерти-енергетики зазначають, що ідея Трампа про "нейтральну" ЗАЕС є не більше ніж фантазією і самопіаром, оскільки на практиці такий крок не принесе жодної явної користі будь-кому.

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