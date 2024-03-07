Експерт зазначив, що одне із завдань спецслужб загалом полягає в тому, щоб створювати психологічні профілі людей високого рангу та їхніх підлеглих, щоб знати, як схилити їх до співпраці.

Російська розвідка може мати у своєму розпорядженні секс-компромат на німецьких політиків. Таку думку в інтерв'ю BILD висловив Карло Масала, професор Університету Бундесверу в Мюнхені, коментуючи прослуховування Росією розмови німецьких офіцерів.

"Відомо, що Росія намагається працювати з компроматом. У випадку чоловіків насамперед ідеться про секс. Тобто жінки займаються з ними сексом, а це якимось чином знімають на відео. Я припускаю, що компромат, звичайно, є - і на політиків, і на чиновників міністерств", - сказав Масала.

За його словами, одне із завдань спецслужб загалом полягає якраз у тому, щоб створювати психологічні профілі людей високого рангу та їхніх підлеглих, щоб знати, де вони вразливі, куди можна проникнути, щоб у кінцевому підсумку схилити їх до співпраці.

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"Для росіян ми найважливіша країна в Європі, зокрема в питанні військової підтримки України, але, звісно, і політично. Тому тут проводиться багато розвідроботи", - підкреслив експерт.

Росія активізує зусилля розвідки в Європі

Також німецькі чиновники прогнозували, що Росія може мати у своєму розпорядженні записи й інших розмов німецьких чиновників, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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