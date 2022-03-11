Голова європейської дипломатії зазначив, що президента Росії Володимира Путіна можуть судити в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Росія не в змозі захопити українські міста, тож вона бомбить їх, як у Сирії та Чечні.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель, пише TF1Info.

За його словами, російські війська здійснюють бомбардування "без розбору".

"Маріуполь, безсумнівно, є військовим злочином, але справа не тільки в цьому госпіталі. Росія не в змозі брати міста, український спротив дуже сильний, тому вона робить те, що робила в Сирії або Чечні - бомбить. Російська армія - це артилерійська армія. Тож вона бомбить без розбору - то госпіталь, то тротуари, то будинки", - сказав Боррель.

Голова європейської дипломатії зазначив, що президента Росії Володимира Путіна можуть судити в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. "Є така можливість. І з того, що ми бачимо, я думаю, що існує багато причин для цього", - зазначив Боррель.

Він також додав, що відносини з Росією будуть кардинально іншими після того, що сталося в Україні. "Ми вступили на нову сторінку в історії Європи, нову сторінку навіть у глобальній геополітиці", - каже Боррель.

Віце-президент Єврокомісії вкотре засудив "абсолютно невиправдану і безпідставну війну, яка стає все більш жорстокою і абсолютно неприйнятною для цивілізованого світу".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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