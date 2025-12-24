Місяць дедалі більше розглядається як платформа для довготривалої присутності людини поза Землею. Проєкт має забезпечити енергією місячну програму РФ та спільну російсько-китайську наукову станцію.

Російська Федерація планує розмістити атомну електростанцію на Місяці до 2036 року, щоб забезпечити енергопостачання своєї місячної космічної програми та спільної з Китаєм дослідницької станції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву російської держкорпорації "Роскосмос".

Як зазначається, ініціатива з’явилася на тлі активізації провідних держав у перегонах за дослідження Місяця – єдиного природного супутника Землі. Москва прагне повернути собі статус однієї з ключових космічних держав, яким вона пишалася ще з 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною у космосі.

Втім, зазначається у публікації, за останні десятиліття Росія суттєво відстала від США та дедалі сильнішого Китаю. Серйозним ударом по її космічних амбіціях стала аварія безпілотної місії "Луна-25" у серпні 2023 року – апарат розбився під час спроби посадки на поверхню Місяця. "Додатковим фактором стала революція в космічних запусках, пов’язана з діяльністю Ілона Маска, яка підірвала традиційні позиції Росії у цій сфері", - пише Reuters.

Що відомо про проєкт

У "Роскосмосі" заявили, що на будівництво електростанції вже підписали контракт з авіакосмічною компанією НВО імені Лавочкіна. Очікується, що вона забезпечуватиме енергією елементи російської місячної програми – зокрема місяцеходи, наукову обсерваторію, а також інфраструктуру Міжнародної місячної дослідницької станції, яку РФ планує створювати спільно з Китаєм.

"Цей проєкт є важливим кроком до створення постійно діючої наукової станції на Місяці та переходу від разових місій до довгострокової програми його освоєння", – зазначили в "Роскосмосі".

Ядерний компонент – без прямої заяви

Хоча у заяві прямо не вказано, що електростанція буде атомною, серед учасників проєкту згадуються "Росатом" та Курчатовський інститут – провідні структури РФ у сфері ядерних технологій. У статті йдеться, що це фактично підтверджує ядерний характер запланованого енергетичного об’єкта.

Раніше, у червні, глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов заявляв, що серед стратегічних цілей корпорації – розміщення атомної електростанції на Місяці, а також дослідження Венери, яку часто називають "планетою-сестрою" Землі.

Чому Місяць має значення

Місяць розташований на відстані близько 384 тисяч кілометрів від Землі. Він відіграє ключову роль у стабілізації нахилу земної осі, що забезпечує відносно стабільний клімат на планеті, а також є причиною океанських припливів і відпливів.

На тлі нових космічних перегонів Місяць дедалі більше розглядається не лише як об’єкт досліджень, а й як потенційна платформа для довготривалої присутності людини поза Землею.

Чого хочуть Китай і РФ - думка експерта

Нагадаємо, політолог, експерт з питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс вважає, що китайсько-російське співробітництво не тільки поглиблюється, а й перейшло до активних агресивних дій. Він навів приклад - 9 грудня китайські та російські бомбардувальники, а також інші літаки пролетіли поблизу Японії та Південної Кореї, що змусило США і Японію підняти по тривозі винищувачі та бомбардувальники. Політолог вважає, що Китай та РФ бачать у США головного ворога й прагнуть розширити свою владу за рахунок США та їхніх союзників.

