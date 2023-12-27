Москва нарощує сили на своїх західних кордонах після вступу Фінляндії в НАТО.

Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією. Про це заявив глава "Ростех" Сергій Чемезов, пише Reuters.

Він також повідомив, що випробування нових самохідно-артилерійських установок "Коаліція-СВ" завершені і вже почалося їх серійне виробництво.

За його словами, перша пілотна партія буде поставлена вже до кінця поточного року.

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"Думаю, вони там (у Північному військовому окрузі - УНІАН) з'являться найближчим часом, оскільки гаубиці цього класу потрібні для забезпечення переваги перед західними зразками артилерії по дальності стрільби", - сказав Чемезов.

Гаубиці "Коаліція-СВ" на війні проти України

З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва попередила, що нарощуватиме сили на своїх західних кордонах після вступу Фінляндії до НАТО.

Раніше в грудні російське державне інформагентство ТАСС повідомило, що поодинокі гаубиці "Коаліція-СВ" вже перекинуті на лінію фронту в Україні.

Гаубиці, що мають дальність стрільби до 70 кілометрів, оснащені сучасною гарматою 2а88 калібру 152 мм зі скорострільністю більше 10 пострілів в хвилину, а також сучасною системою автоматизації процесів стрільби.

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