США також продовжать відправляти розвідувальні літаки в міжнародний повітряний простір над Чорним морем для спостереження за діями Росії.

США розглядають можливість відправки в найближчі тижні військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати підтримку України на тлі нарощування контингенту російських військ на нашому кордоні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в Міністерстві оборони США.

За словами чиновника, ВМС США регулярно направляють в Чорне море свій флот, але розгортання бойових кораблів в цей час стане для Москви особливим сигналом.

CNN зазначає, що США зобов'язані за 14 днів повідомити про свій намір увійти в Чорне море відповідно до угоди 1936 року, згідно з якою Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли. Поки невідомо, чи було відправлено таке повідомлення.

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Представник Міністерства оборони також повідомив, що США продовжують відправляти розвідувальні літаки в міжнародний повітряний простір над Чорним морем для спостереження за діяльністю ВМФ Росії і будь-якими пересуваннями російських військ в окупованому Криму.

Хоча США не розглядають стягування російських військ до українського кордону як спробу наступу, чиновник сказав CNN, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти". За поточними оцінками Міноборони США, Росія проводить тренування і навчання, і розвідка не повідомляє про наявність військових наказів для подальших дій, сказав чиновник. При цьому він зазначив, що в США добре обізнані, що це може змінитися в будь-який момент.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Олександр Топчій