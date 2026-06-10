Лавров поскаржився, що раніше лідери цих країн висловлювали образливі зауваження на адресу РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що посли Великої Британії, Франції та Німеччини нібито просять про зустріч з його заступником. Його слова цитують росЗМІ.

"Послухаємо, просто навіть цікаво, як ці люди будуть викладати що-небудь, що може навести на якісь конструктивні думки. Після того, як керівники цих послів – Мерц, Стармер, Макрон – говорили абсолютно образливі речі про РФ, неодноразово переходили на особистості", – сказав Лавров на зустрічі міністрів закордонних справ ОДКБ.

Крім того, глава МЗС РФ заявив, що Захід "остаточно зруйнував усі системи безпеки в Європі". Він додав, що всі важливі договори в галузі контролю над озброєннями були ліквідовані.

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"Нам важливо не допустити перетворення того, що раніше називали "спільним Євразійським домом", на арену геополітичного протистояння", – сказав Лавров.

Лавров несподівано розкритикував Трампа

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська агресія проти України – це не тільки "війна Байдена", а й "війна Трампа". За його словами, Кремль вважав, що Білий дім є їхнім однодумцем у питаннях російської агресії проти України.

На думку Лаврова, недавня заява держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США підтримують Україну, свідчить про те, що "війна Байдена стала війною Трампа".

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