Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що посли Великої Британії, Франції та Німеччини нібито просять про зустріч з його заступником. Його слова цитують росЗМІ.
"Послухаємо, просто навіть цікаво, як ці люди будуть викладати що-небудь, що може навести на якісь конструктивні думки. Після того, як керівники цих послів – Мерц, Стармер, Макрон – говорили абсолютно образливі речі про РФ, неодноразово переходили на особистості", – сказав Лавров на зустрічі міністрів закордонних справ ОДКБ.
Крім того, глава МЗС РФ заявив, що Захід "остаточно зруйнував усі системи безпеки в Європі". Він додав, що всі важливі договори в галузі контролю над озброєннями були ліквідовані.
"Нам важливо не допустити перетворення того, що раніше називали "спільним Євразійським домом", на арену геополітичного протистояння", – сказав Лавров.
Лавров несподівано розкритикував Трампа
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська агресія проти України – це не тільки "війна Байдена", а й "війна Трампа". За його словами, Кремль вважав, що Білий дім є їхнім однодумцем у питаннях російської агресії проти України.
На думку Лаврова, недавня заява держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США підтримують Україну, свідчить про те, що "війна Байдена стала війною Трампа".