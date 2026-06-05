Війна Трампа, а не Байдена: Лавров образився на президента США

У Москві розчарувалися в Трампі, який так і не допоміг змусити Україну капітулювати.

Російська агресія проти України – це не тільки "війна Байдена", а й "війна Трампа". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю журналістам.

Так, російський дипломат зазначив, що за минулий рік між Москвою і Вашингтоном відбулося безліч контактів у різних форматах, зокрема на рівні глав держав. І в Кремлі вважали, що Білий дім є їхнім однодумцем у питаннях російської агресії проти України.

"Нам весь час говорили наші колеги, і Дональд Трамп підкреслював публічно: "Якби я був президентом, війни в Україні не було б. Це війна Байдена, вона нікому не потрібна, гинуть люди" і так далі", - підкреслив Лавров.

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Однак недавня заява держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США підтримують Україну, на думку Лаврова, свідчить про те, що "війна Байдена стала війною Трампа".

"Тим більше, у них, знаєте, в Пентагоні є бюджет, і ось там розділ про підтримку України по лінії Пентагону", - додав глава МЗС РФ.

Україна та США: останні новини

Як писав УНІАН, раніше цього тижня держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи в Конгресі, заявив, що головною перешкодою на шляху до миру в Україні є небажання сторін, особливо Росії, йти на необхідні компроміси.

Разом з тим Рубіо прямо визнав, що США не є нейтральним посередником, оскільки відкрито підтримують Україну зброєю та санкціями проти Росії, але готові й надалі відігравати активну роль у досягненні миру.

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