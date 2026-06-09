Москва не задоволена, що лист Зеленського 'розійшовся по всьому світу': заява Лаврова

Для Кремля лист "свідчить, що Україна не зацікавлена в переговорах", сказав російський міністр.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував відкритий лист президента України Володимира Зеленського, адресованого російському диктатору Володимиру Путіну, назвавши його грубим і заявивши, що зброя за нього говорить.

Як пише Еuronews, Лавров у понеділок зазначив, що Москва не задоволена тим, що лист "розійшовся по всьому світу", стверджуючи, що "ввічливі люди так не поводяться".

Він також заявив, що для Кремля це "свідчить про те, що Україна не зацікавлена в переговорах", незважаючи на численні спроби Києва розпочати переговори з Москвою.

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Міністр закордонних справ Росії повторив попередню заяву Путіна про те, що "не переговори, а дії тих, хто бере участь" на передовій, "мають вирішальне значення для результату" повномасштабного вторгнення Москви.

Крім того, Лавров сказав, що США, "на жаль", не виявляють жодного інтересу до повернення до того, що, за словами Москви, було "домовленістю, досягнутою в Анкориджі" минулого літа.

"Я дуже сподіваюся, що досвід попередніх невдач, коли Захід відмовлявся дотримуватися угоди, які сам підтримував, не повториться стосовно угоди по Алясці. Але досі, на наш превеликий жаль, наші американські партнери не виявили до цього жодного інтересу", – заявив міністр закордонних справ Росії.

Лист Зеленського до Путіна: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України, Володимир Путін прислухається до слів Києва та його союзників лише тоді, коли на нього чиниться "тотальний тиск".

Зеленський зазначив, що нещодавні атаки продемонстрували: українські дрони будуть завдавати удари по російських містах та великих населених пунктах, а не лише по віддалених селах.

Окрім цього, президент України заявив, що очільник Кремля повинен відповісти на відкритий лист, щоб підвищити шанси на досягнення угоди про припинення вогню в Україні.

Президент України зазначив, що цей лист, надісланий російському президенту, є одним із небагатьох способів, за допомогою яких обидві країни можуть налагодити діалог.

Як відомо, у відкритому листі Зеленський запропонував провести пряму зустріч між ним і Путіним з метою припинення війни.

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