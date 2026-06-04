'Якби я був у Кремлі': начальник Генштабу Латвії назвав 'вікно' для вторгнення Росії

Росія має перевагу над країнами НАТО у сфері безпілотників.

Росія може спробувати використати "вікно можливостей" до кінця 2028 року для вторгнення в країни Балтії, попередив начальник Генерального штабу Латвії генерал Каспарс Пуданс.

В інтерв’ю Financial Times він заявив, що Росія має перевагу перед країнами НАТО. Вона полягає не у володінні кращими технологіями, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах і швидко адаптувати їх до умов війни.

Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами європейського переозброєння, оскільки більшість програм модернізації армії, як очікується, не почнуть діяти до 2029 року.

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"Якби я був у Кремлі, я б сказав: якщо ми щось і будемо робити, то потрібно зробити це до кінця 2028 року", – сказав Пуданс.

Інші чиновники в регіоні також турбуються про можливість нападу Росії швидше, ніж передбачалося раніше, для перевірки сили країн Балтії або інших прифронтових країн НАТО.

"Якщо ви [Володимир Путін], то є кілька причин спробувати щось раніше. По-перше, Трамп перебуває при владі всього два роки, і ви не знаєте, наскільки конструктивним буде те, що буде після нього. По-друге, всі європейські країни нарощують витрати на оборону, тому, можливо, має сенс діяти раніше", – сказав представник оборонного відомства прифронтової країни НАТО.

При цьому російське вторгнення використовуватиме ту саму тактику і технології, що й війна в Україні. Пуданс сказав, що російські війська отримали критичну перевагу завдяки безперервним експериментам на полі бою, що дозволило їм тестувати й удосконалювати нові технології.

Пуданс підкреслив, що наразі у Росії немає сил для великомасштабного вторгнення під час бойових дій в Україні, але зазначив, що Москва може швидко стати більшою загрозою, якщо війна там закінчиться.

Він провів розмежування між можливістю негайних гібридних атак – включаючи саботаж, кібератаки або кампанії з дезінформації – та майбутнім звичайним військовим наступом.

"Ми живемо з припущенням, що агресія в тій чи іншій формі може статися вже сьогодні ввечері", – сказав він.

Росія та Європа

Як повідомляв УНІАН, США виводять 5 тисяч військових з Німеччини. Вашингтон поступово переглядає розміщення своїх сил у Європі, акцентуючи увагу на інших регіонах світу.

А тим часом Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною обговорюють можливі кроки щодо залучення Росії до переговорів про припинення війни. У Лондоні, Парижі та Берліні вважають, що останні події на фронті та всередині Росії можуть створювати більш сприятливі умови для дипломатичного тиску на Кремль.

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