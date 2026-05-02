У Німеччині вперше прокоментували виведення 5 тисяч військових США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення США про скорочення військової присутності в Європі було очікуваним кроком, і закликав європейські країни посилити власну оборонну спроможність, пише Sky News.

Коментуючи плани США щодо виведення 5 тисяч військових з Німеччини, Пісторіус заявив, що Європа має брати на себе значно більшу відповідальність за безпеку континенту, зменшуючи залежність від американської військової присутності.

"Було передбачувано, що США виведуть війська з Європи, зокрема з Німеччини", – каже міністр.

Пісторіус також наголосив, що Німеччина вже рухається у правильному напрямку: розширює чисельність збройних сил Бундесверу, пришвидшує закупівлю озброєнь та розвиває військову інфраструктуру.

Він також зазначив, що майбутні оборонні місії Європи реалізовуватимуться у тісній співпраці з ключовими партнерами – Великою Британією, Францією, Італією та Польщею, які він назвав "Великою п’ятіркою" європейської оборони.

Що передувало

Заява пролунала на тлі ширших змін у стратегії США щодо військової присутності в Європі, де Вашингтон поступово переглядає розміщення своїх сил, акцентуючи увагу на інших регіонах світу.

Цього тижня американський лідер різко виступив проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його критику війни з Іраном, назвавши його "абсолютно неефективним". Згодом у Пентагоні заявили, що скоротять 5 тисяч із 36 400 військових, які знаходяться у Німеччині, а також підвищить мита на легкові та вантажні автомобілі з ЄС. Це крок, який найсильніше вдарить по Німеччині.

