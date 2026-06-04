Німеччина, Франція і Британія обговорюють новий сценарій завершення війни, - Bloomberg

Серед аргументів примусу Путіна до переговорів називають погіршення економічної ситуації в РФ, зростання витрат на війну та високі втрати російської армії.

Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною обговорюють можливі кроки для залучення Росії до переговорів щодо завершення війни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом консультацій.

За інформацією співрозмовників агентства, представники трьох найбільших економік Європи останніми тижнями проводять закриті консультації щодо потенційного формату переговорів за участю України та Росії. Відповідні питання також обговорювалися з українською стороною.

У Лондоні, Парижі та Берліні вважають, що останні події на фронті та всередині Росії можуть створювати більш сприятливі умови для дипломатичного тиску на Кремль.

Відео дня

Як зазначають джерела Bloomberg, після фактичного гальмування переговорного процесу за посередництва США та на тлі значних втрат російської армії на фронті в Європі побачили можливість посилити позиції Києва. Додатковим фактором стали успішні удари українських безпілотників по цілях у глибині російської території, а також ознаки зростання невдоволення війною серед частини російських еліт.

Однією з головних цілей потенційної дипломатичної ініціативи є спроба не допустити повторення сценарію минулих років, коли взимку Росія посилювала масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Водночас співрозмовники агентства наголошують, що остаточне рішення щодо будь-яких переговорів залишається виключно за президентом України Володимиром Зеленським. Європейські партнери не планують нав'язувати Києву формат, який не буде підтриманий українською владою.

Очікується, що найближчими днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе консультації з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо подальших кроків.

Разом з тим не всі західні посадовці підтримують ідею активізації переговорів саме зараз. Частина представників так званої групи E3 вважає, що Кремль досі не демонструє готовності до реальних компромісів і продовжує висувати максималістські вимоги, включно з передачею під російський контроль територій, які РФ навіть не окупувала.

Критики переговорного підходу переконані, що союзникам варто зосередитися на збільшенні військової допомоги Україні, зокрема постачанні додаткових систем ППО та боєприпасів, а також на подальшому посиленні санкційного тиску на Москву.

За даними Bloomberg, частина європейських чиновників вважає, що саме Росія, а не Україна, повинна бути зацікавлена у переговорах. Серед аргументів називають погіршення економічної ситуації в РФ, зростання витрат на війну та високі втрати російської армії.

Конфлікти всередині Росії

Раніше Bloomberg повідомив, що представники Міністерства фінансів Росії та Центрального банку попереджали Володимира Путіна про небезпечне зростання військових витрат. Проте російський президент поки що не демонструє готовності скорочувати фінансування війни та доручив шукати економію в інших сферах бюджету.

Також Reuters повідомило, що російська економіка дедалі відчутніше втрачає темпи розвитку під впливом затяжної війни та регулярних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін відкриває черговий Петербурзький міжнародний економічний форум, розраховуючи знайти нові шляхи для стимулювання економічного зростання.

Вас також можуть зацікавити новини: