У МЗС заявили, що Швейцарія втратила нейтральний статус.

Швейцарія не може представляти інтереси України в Росії, оскільки підтримала санкції проти країни-агресора.

Про це заявив заступник директора Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Іван Нечаєв, пише ТАСС.

Він зазначив, що Швейцарія давно цікавилися думкою Москви про можливе представництво інтересів України в РФ і навпаки.

"Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, На жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - наголосив Нечаєв.

У Швейцарії "взяли до відома" позицію РФ. Офіційний представник швейцарського МЗС П'єр Ален Ельчінгер заявив, що "жодної додаткової інформації (з даного питання - УНІАН) на цей момент надано не буде".

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що Швейцарія готова представляти інтереси українців, вивезених до Російської Федерації, але Росія повинна дати згоду. Наразі українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

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