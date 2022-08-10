Україна і Швейцарія визначать двосторонньою угодою модальності представлення інтересів українців у Росії.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Швейцарія готова представляти інтереси українців, вивезених до Російської Федерації, але Росія має дати згоду.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти", - заявив речник МЗС.

Як підкреслив дипломат, багато українських громадян опинилися на російській території без документів.

Він нагадав, що українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

"На доручення президента України МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій, і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - заявив речник.

"Модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що після завершення цього процесу МЗС поінформує про деталі.

Вас також можуть зацікавити новини: