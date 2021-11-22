Російське Міноборони хоче "прикрити" південь своєї країни новими батальйонами з важким озброєнням, дізналися журналісти.

Міноборони Російської Федерації планує створити в Південному військовому окрузі три нових батальйони, які отримають на озброєння перевірені часом важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепік" й новітні ТОС-2 "Тосочка".

Новими батальйонами планують "прикрити" південь РФ – кордон з Україною, Кавказ і захоплений росіянами Крим, пише iz.ru, посилаючись на відомості міністерства.

За його даними, три нові батальйони з важкими вогнеметами в Міноборони хочуть створити до 2027 року.

Читайте такожЗагроза вторгнення Росії в Україну: у Путіна заговорили про "спробу провокації""... на їх озброєння надійдуть як перевірена часом система "Сонцепік" на базі танка, так і новітня "Тосочка" на колісному шасі. Ці системи здатні випалювати територію в сотні й навіть тисячі гектар...", – наголошується в матеріалі.

В армії РФ ТОС-1 є на озброєнні деяких частин військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

"...поставка ТОС у ПВО буде здійснюватися поетапно. На першому етапі – до 2024 року – їх кількість у частинах, які вже існують, доведуть до 42 комплектів. На другому етапі передбачається послідовне збільшення числа ТОС формуванням додаткових підрозділів в полках РХБЗ загальновійськових армій", – додали співрозмовники видання.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що РФ стягнула до кордону нашої країни 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого наступного року.

До цього американське видання The Washington Post писало, що Росія збільшила кількість військ біля кордону нашої країни.

Такі відомості викликали стурбованість на Заході. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що російська сторона припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території української держави.

Франція та Німеччина зазначали, що в разі початку масштабних військових дій Росії проти України, РФ зіткнеться з тяжкими наслідками й буде змушена заплатити високу ціну.

Пізніше глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що не вірить у масштабне вторгнення РФ на територію нашої держави.

Автор: Екатерина Присяжнюк