Вакууму влади в регіоні не буде. Свій вплив тут посилює Китай.

Росія втрачає вплив у країнах Середньої Азії, що колись входили до складу СРСР. Новим гегемоном тут стає Китай. Про це пише The Wall Street Journal.

Автор публікації звертає увагу на очевидні ознаки переорієнтації цих країн із півночі на схід: все більше і більше автомобілів китайських брендів, таких як BYD і Geely, їздять вулицями Узбекистану, тоді як кількість російських "Лад" стає все меншою.

Доки Пекін і Москва декларують спільне протистояння вигаданій агресії Заходу проти них, напруженість між двома диктатурами зберігається за лаштунками. І одним із напрямків прихованого протистояння між РФ та Китаєм є "задній двір" Москви – Середня Азія.

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"У Центральній Азії, як і в Арктиці, залежність Москви від Пекіна в підтримці його військової машини змушує її мовчазно погоджуватися на зазіхання. У цьому стратегічно розташованому регіоні Пекін втягує в свою орбіту місцеві економіки. Китайські інвестиції відволікають молодих працівників регіону від Росії. Профінансована Китаєм залізниця обіцяє з’єднати її з Європою в обхід території Росії. Китайські проекти відновлюваної енергетики допомагають зменшити залежність країни від російського газу", – описує ситуацію WSJ.

Санжарбек Кулматов, 29-річний робітник китайської фабрики в центральному Узбекистані, розповів, що китайські гроші різко змінили перспективи роботи для нього та його співвітчизників.

"Кожен, хто є безробітним, може знайти тут роботу замість того, щоб їхати до Росії", – сказав він.

Автор статті зауважує, що поступова зміна балансу сил в регіоні відбувалася впродовж багатьох років, але російське вторгнення в Україну значно прискорило процес. В регіоні сприйняли напад на Україну як безглузде та зловісне порушення територіальної цілісності колишньої радянської республіки – такої, як і вони самі. Замість того, щоб підтримати Москву, усі п’ять центральноазіатських держав вирішили зберігати нейтралітет щодо вторгнення.

"Китай створює образ майбутнього для Центральної Азії. Росія є недалекоглядним політичним режимом, який не інвестує у власні стратегічні цілі в Центральній Азії", – сказав Темур Умаров, співробітник Євразійського центру Карнегі.

Геополітичні амбіції Китаю

Як писав УНІАН, Китай швидко збільшує ядерний арсенал – швидше, ніж решта ядерних держав. Те, що йдеться про суперництво із США, не викликає сумнівів, але як саме використають боєголовки – питання складне.

Також ми розповідали, що Захід більше не вважає Китай своїм партнером і бачить в ньому потенційного ворога. Сам Китай, схоже, першим обрав курс на гібридну війну проти Заходу, зокрема і шляхом підтримки російської агресії.

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